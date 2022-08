Buchhandels-Ausbildung auf Vorjahres-Niveau

Der Ausbildungsmarkt steckt branchenübergreifend in einer Krise: Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für einen Ausbildungsberuf, viele Stellen bleiben unbesetzt. Und das, obwohl es gerade im Handel ein großes Ausbildungsangebot gibt, vermeldet die Bundesagentur für Arbeit. Die Suche nach willigen Auszubildenden läuft auch in den Sommermonaten auf Hochtouren. Für Kaufleute im Einzelhandel und Verkäufer gibt es in Deutschland zahlenmäßig die meisten Ausbildungsstellen, in diesem Jahr sind es zusammengerechnet mehr als 65.000, von denen jedoch im Juli noch etwa die Hälfte unbesetzt war.

Und die Ausbildung zum Buchhändler?