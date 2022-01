Messen mit Fragezeichen

Markt, Verlage

Für die Nonbook-Abteilungen von Buchhandlungen bietet das Messetrio Christmasworld, Creativeworld und Paperworld alljährlich Inspiration. Der geplante Neustart Ende Januar 2022 fällt coronabedingt nun aber aus, ebenso die Dekorationsmesse Ambiente. In Frankreich wurde das Comic-Festival Angoulême (ursprünglich 27. bis 30. Januar) ohne neues Datum verschoben. Angesichts der aktuellen Lage müssen auch die Frühjahrsmessen wieder auf Spontanität setzen.

Die Leipziger Buchmesse hält bisher am Austragungszeitraum vom 17. bis 20. März fest. Spätestens Ende Januar will sie eine Entscheidung treffen, „um die Aufwände und wirtschaftlichen Schäden der Aussteller auf ein Minimum zu reduzieren“, bei Gewährleistung der Sicherheit aller Besucher und Aussteller. „Die letzten Monate haben aus unserer Sicht gezeigt, dass sich Messen nicht ausschließlich und sinnvoll ins Digitale übertragen lassen“, so die Messe. Falls es zu einer Absage kommt, will sie nur punktuell auf rein digitale Veranstaltungen setzen, etwa bei Preisverleihungen.

Auch andere Messen finden nach derzeitigem Stand statt: