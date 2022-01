Bastel- und Geschenkemessen in Frankfurt werden abgesagt

Markt, Veranstaltung

Im vergangenen Oktober plante das Messetrio Christmasworld, Creativeworld und Paperworld einen Neustart. Ende Januar 2022 sollten die drei Bastel- und Geschenkemessen, die auch für den Nonbook-Bereich in der Buchbranche wichtig sind, in Frankfurt corona-konform über die Bühne gehen. In Präsenz.

Schon damals versahen die Messemacher diese Ankündigung mit einer kleinen Warnung. Die Lage könne sich angesichts der Pandemie verändern – und genau dies ist nun passiert. Alle drei Messen, die Ende Januar ihre Toren öffnen wollten, wurden nun abgesagt.

„Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Abgestimmt mit weiten Teilen der auf den Messen vertretenen Branchen ist es nun aber unsere Verantwortung, diesen schweren Schritt zu gehen“, so Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

Die noch im Dezember erhoffte Entspannung der Pandemiesituation sei aktuell nicht mehr in Sicht. Vielmehr verschlechtere sich die Lage weltweit mit einer enormen, nicht vorhersehbaren Dynamik, so heißt es in der Mitteilung zur Absage.

Abgesagt wurde auch die Messe Ambiente, die sich dem Thema Einrichtung widmet

