Marco Malvaldi trifft den Lesergeschmack

Bücher und Autoren

Marco Malvaldi studierte erfolgreich Chemie, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. In seinen Kriminalromanen nutzt er sein Wissen, um Morde aufzuklären. Schnell avancierte er mit seinen Büchern in seinem Heimatland Italien zum Bestsellerautor. Seit einiger Zeit widmet sich Malvaldi einer neuen Reihe um die reale Figur Pellegrino Artusi, die Kulinarik und Verbrechen miteinander vereint. Passend zum 200. Geburtstag der Hauptfigur ist jetzt die Fortsetzung unter dem Titel „Il borghese Pellegrino“ im Verlag Sellerio Editore erschienen. Das Buch platziert sich im Juli 2020 auf Platz 9 der italienischen Bestsellerliste.

Im Mittelpunkt der fiktiven Handlung steht Pellegrino Artusi, Seidenhändler, Chemiker, Feinschmecker und vor allem Begründer der italienischen Nationalküche. Sein Kochbuch „Von der Wissenschaft des Kochens und der Kunst des Genießens“ ist in Italien bis heute eine Institution. In Malvaldis Kriminalroman ist Artusi fünf Jahre nach seinem ersten Mordfall auf einer alten Burg zu Gast, um im intellektuellen Kreis ausführlich über Kochkünste und Gastronomie zu reden. Zwischen Mittagessen und Plaudereien wird plötzlich eine Leiche in einem von Innen verschlossenen Zimmer gefunden.

Der erste Teil der Reihe „Odore di chiuso“ („Das Nest der Nachtigall“) wurde bereits 2011 zum Andenken an den 100. Todestag Artusis veröffentlicht. Der Titel verkaufte sich 160.000 Mal und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. In deutscher Übersetzung erscheinen Malvaldis Bücher bei Piper, darunter auch seine Toscana-Krimireihe um Barbesitzer Massimo.