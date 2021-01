Lünebuch lockt mit digitaler Lernhilfen-Messe

Buchhandel, Buchhandelspraxis

Die Buchhandlung Lünebuch macht im Lockdown aus der Not eine Tugend: Weil die etablierte Lernhilfenmesse „Clever und Plietsch“ in diesem Jahr ausfallen muss, wird auf ein komplett digitales Format umgestellt. Das Angebot reicht von individuell zugeschnittenen Lernbuchtipps bis zu Videos rund um das Thema Schule und Berufswahl. Die „Lernhilfenmesse digital“ startet Ende Januar.

„Eigentlich wäre jetzt die Zeit für unsere Lernhilfenmesse ‚Clever und Plietsch‘ mit zahlreichen Veranstaltungen rund ums Lernen. In diesem Jahr stellen wir komplett auf ein digitales Format um: Mit unserer digitalen Lernhilfenmesse schaffen wir nun ein alternatives, innovatives Angebot für Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Wir bieten so Hilfe beim Homeschooling – und vermitteln mit vielen Features Freude am Lernen“, erklärt Lünebuch-Inhaber Jan Orthey. Die Details: