Logistikkrise: Briten sorgen sich ums Weihnachtsgeschäft

Die Buchmärkte weltweit blicken mit Sorge in den Maschinenraum der Branche: Die sonst so gut austarierte Buchproduktion und -logistik ist aus dem Takt geraten. Besonders gebeutelt sind die Briten, wo auch noch inländische Logistikprobleme zu den Problemen bei der Papier- und Rohstoffbeschaffung sowie der Einfuhr von in Asien gedruckten Titeln hinzukommen.

Massiver Druck auf den Lieferketten: Insel sucht Lkw-Fahrer

Gut 9 Monate nach dem Ausscheiden aus dem EU-Binnenmarkt und der -Zollunion bekommt Großbritannien die Folgen des Brexit zu spüren – vor allem auch in Form fehlender Lkw-Fahrer. Diese „Lorry Crisis“, die Lkw-Krise, trifft alle Wirtschaftsbereiche, die auf Nachschub und funktionierende Lieferketten angewiesen sind. Der Verband des Straßengüterverkehrs Road Haulage Association (RHA) geht davon aus, dass sich der Fahrermangel durch Corona und Brexit, in deren Zuge viele osteuropäische Fahrer das Land verlassen haben, auf 100.000 verschärft hat.