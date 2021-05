Lit.Cologne kooperiert mit Kölner Buchhandlungen – Debütpreis verliehen

Er geht in diesem Jahr an Anna Brüggemann (geb. 1981) für ihr Debüt „Trennungsroman“ (Ullstein). Anna Brüggemann setzte sich gegen Lisa Krusche („Unsere anarchistischen Herzen“, S. Fischer) und Mithu Sanyal („Identitti“, Hanser) durch. Frank Bender (Leiter Unternehmenskommunikation der RheinEnergie AG) überreichte im Theater am Tanzbrunnen den Preis.

Aus literarischen Debüts der Frühjahrssaison 2021 wurden von einer Jury diese drei Autorinnen ausgewählt, die sich und ihre Texte auf der gestrigen digitalen Veranstaltung präsentierten. Wer von diesen drei Kandidateninnen den Debütpreis der lit.COLOGNE 2021 mit nach Hause nehmen durfte, bestimmte das Publikum via Online-Voting.

Der Preis ist mit 2222 Euro dotiert.