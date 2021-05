Buchhandelsausbildung in schwieriger Zeit

Die Buchhandelsausbildung leidet unter den Corona-Bedingungen. Auch unabhängig davon stellt sich die Frage nach guter Ausbildungspraxis. buchreport hat hierzu eine Reihe von Beispielen zusammengetragen.

390 junge Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland eine Buchhandelsausbildung begonnen, ein Fünftel weniger als 2019. Kurzarbeit und Ladenschließungen in der Corona-Pandemie haben die Ausbildungsbereitschaft auch im Buchhandel weiter ausgebremst. Insgesamt werden derzeit über 3 Jahrgänge gut 1000 Auszubildende unter schwierigen Rahmenbedingungen für den Beruf vorbereitet.

Die bereits 15 Monate währende Pandemie mit ihren Einschränkungen des Betriebs bis hin zu langen Lockdown-Phasen haben den Berufseinstieg massiv erschwert. Ende März haben Auszubildende in einem Brandbrief im „Börsenblatt“ heftige Kritik an der aktuellen Ausbildungssituation geübt, weil Ausbildungsinhalte nicht vermittelt wurden und sie andererseits den Not­betrieb von Buchhandlungen sicherstellen mussten, während die Stammbelegschaft in Kurzarbeit geschickt wurde (Details s. unter www.buchreport.de/go/boebl-21-03).

Suche nach guten Konzepten

Auch wenn der lange Winter-Lockdown vorbei ist und die Wiederöffnung der Buchhandlungen mittlerweile für etwas Entspannung sorgt, hinterlassen die Erfahrungen der vorangegangenen Wochen und Monate ihre Spuren. Eine nachhaltige Verbesserung der Ausbildung hat sich das Nachwuchsparlament des Börsenvereins zur Aufgabe gemacht und sucht nach erfolgreichen Ausbildungskonzepten. Die Nachwuchs-AG entwickelt aktuell ein Gütesiegel für Ausbildungen und fragt Azubis, worauf sie bei einer guten Ausbildung Wert legen.

Die Kerninhalte der buchhändlerischen Berufsausbildung sind staatlich mit Ausbildungsrahmenplan und Prüfungsvorgaben festgelegt. In der Praxis hängt allerdings viel von den Ausbildungskonzepten und Möglichkeiten des Ausbildungsbetriebs vor Ort ab.

Kundenkontakt gleich zu Beginn

Die Buchhandlung Druckwerk gehört zu den kleinen Ausbildungsbetrieben. Inhaber Lars Arndt hat sich das Ziel gesetzt, auf 85 qm Ladenfläche alle Einwohner der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Bad Segeberg anzusprechen. Er bietet folglich für seine „klassische Buchhandlung auch eine klassische Ausbildung“ an. Arndt legt höchsten Wert darauf, dass seine Azubis im Laufe der Ausbildung alle relevanten Abteilungen nicht nur im Verkauf durchlaufen, sondern etwa auch im Wareneinkauf aktiv in die Sortimentsgestaltung eingebunden werden.