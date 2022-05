Libri Campus spürte Nachhaltigkeit und Werten nach

Buchhandel, Libri

In der alten Schilde-Halle in Bad Hersfeld ging am Freitagnachmittag der Libri-Campus zu Ende. Erstmals seit 2019 lief der Veranstaltung (erneut moderiert von Robert Duchstein, Geschäftsführer der Buchhandlung Reuffel in Koblenz) wieder in Präsenz und versprühte fast so etwas wie das Gefühl wie „vorher“.

Mehr als 170 Buchhändler:innen aus ganz Deutschland waren in die nordhessische Kur- und Festspielstadt Bad Hersfeld gereist, um dem diesjährigen Motto „Werte. Wirkung. Handeln.“ nachzuspüren. In vielen Impulsvorträgen, Podiumsdiskussionen und Dialogrunden stand das große Feld Nachhaltigkeit im Mittelpunkt: sozial, ökologisch und wirtschaftlich.

Die Besonderheit: Erstmalls hatten vorgelagerte Projekte mit verschiedenen Buchhandlungen stattgefunden, die jeweils einen Aspekt aus dem großen Feld der Nachhaltigkeit erarbeiteten und dann in großer Runde in Bad Hersfeld präsentierten. „Die Entwicklung von neuen Ideen vom und für den inhabergeführten Buchhandel sowie das gemeinschaftliche Inspirieren und Motivieren waren schon immer zentrale Leitmotive des Libri-Campus. Die von den Pilotgruppen entwickelten Wege und Instrumente für einen werteorientierten und klimafreundlichen Buchhandel zeigten dies einmal mehr eindrucksvoll und waren das Herzstück des diesjährigen Campus”, so Bertram Pfister, Vertriebsleiter stationärer Buchhandel.

Referenten waren u.a. Jan Pechmann (Beratungsunternehmen Different), der Grundlagen für werteorientiertes und authentisches Marketing gab oder Nadja Kneissler, Verlegerin bei Delius Klasing, die Beispiele aus dem eigenen Verlagsleben gab.

Viele Vertreterinnen und Vertreter aus Buchhandlungen präsentierten zudem ihre eigenen Schritte für ein bewusstes Handeln vor Ort. Dazu zählten Melena Renner (Buchhandlung am Färberturm), Johanna Maria Lammert-Bohnenkamp (Buchhandlung Carolin Wolf) oder Anja Vogel (Buchhandlung Vogel).

Der im Sommer ausscheidende Libri-Geschäftsführer Eckhard Südmersen präsentierte das große Libri-Projekt Plureos, das am Standort in Bad Hersfeld künftig neue Maßstäbe im Print-on-Demand-Bereich setzen soll – Besichtigung inklusive. Seine Nachfolgerin Alyna Wnukowsky nutzte den Campus ebenfalls, um sich erstmals in einer größeren Runde im Buchhandel zu zeigen.

„Das persönliche Zusammenkommen, der direkte Austausch und das Aufzeigen von konkreten Maßnahmen schärfte auf dem Libri.Campus noch einmal sehr spürbar das gemeinsame Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit. Ebenso wurde sich intensiv über das Erkennen der eigenen Werte und deren Bedeutung für die Kundenbindung auseinandergesetzt. Das zeigt, wie wichtig Branchentreffen vor Ort sind“, so Iris Kirberg, Marketingleiterin Libri.

Einige Eindrücke aus Bad Hersfeld: