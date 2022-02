Libri.Campus 2022 spürt Werten und Handeln nach

Buchhandel, Libri

Die Veranstaltungsreihe Libri.Campus geht 2022 wieder als Präsenzveranstaltung über die Bühne – so ist es zumindest geplant. Am 12. und 13. Mai soll es in Bad Hersfeld um das große Thema „Werte. Wirkung. Handeln. Für das Buch und die Gesellschaft.“ gehen, wie Libri mitteilt.

Im Fokus der Fortbildungsveranstaltung steht dabei die aktuelle Herausforderung, wie inhabergeführte Buchhandlungen einen Beitrag für eine sozial, ökologisch und gesellschaftlich nachhaltige Zukunft leisten und davon profitieren können.

Die Fragestellungen dabei lauten:

Für welche Werte steht die Buchhandlung mit ihrem Team?

Wie werden diese Werte authentisch besetzt?

Wie agieren Unternehmen sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig?

Libri-Vertriebsleiter Bertram Pfister: „Mit unserem diesjährigen Motto ‚Werte. Wirkung. Handeln.‘ besetzen wir ein gesellschaftliches Thema, das die Identität der Buchhandlungen stärkt und in viele Richtungen strahlt. Werte wirken, wenn sie sich im Handeln widerspiegeln. Denn: Endkund*innen setzen bei ihren Kaufentscheidungen immer mehr darauf, was ihnen wichtig ist. Diese Entwicklung lässt sich auch bei Kommunen und Unternehmen erkennen und auf diese Anforderungen möchten wir die Buchhändler*innen vorbereiten.“

In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Dialogrunden mit den Teilnehmenden stellen Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft, Beratung, Gemeinwohlökonomie und Verlagswesen ihre Werte und Ansätze für eine lebenswerte Zukunft vor und geben wichtige Impulse für den Buchhandel. Unter anderem stehen Jan Pechmann (diffferent), Nadja Kneissler (Delius Klasing) und Simone C. Ehmig (Stiftung Lesen) auf der Libri.Campus-Bühne.

Die Anmeldung zur Veranstaltung mit 200 Teilnehmenden ist ab dem 24. Februar bis 11. März auf der Website www.libri.de/campus möglich.