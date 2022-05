Petra Stangl empfiehlt Miranda Cowley Heller

Bücher und Autoren, Handel

Petra Stangl ist seit Mai neue Geschäftsführerin des österreichischen Bildungsverlags Veritas, der Teil der Cornelsen Gruppe ist. Sie hat Nikolaus Donner abgelöst, der den Verlag seit 2017 leitete. Stangl hat gerade „Der Papierpalast“ gelesen:

„Dafür entschieden habe ich mich wohl aus mehreren Gründen – einerseits spielt das Buch in Cape Cod und ich möchte diese Gegend schon lange bereisen und finde sie wunderschön. Andererseits zog mich auch die Handlung an, eine 50-jährige Frau, die vieles hinterfragt, in einem Umbruch steckt, Dinge neu bewertet, ist nahe an meiner eigenen Geschichte. Und eine komplexe und intensive Liebesgeschichte obendrauf – das schien mir guter Lesestoff für eine Woche Auszeit in Sri Lanka zu sein, bevor ich meine neue Tätigkeit beim Veritas Verlag angetreten habe.

An dem Buch hat mir eigentlich alles gefallen, es ist wundervoll erzählt, sehr atmosphärisch, Natur und Handlung verbinden sich grandios. Es hat mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt und war ein pures Lesevergnügen. Die Vielschichtigkeit der unterschiedlichen Zeitabschnitte, die handelnden Personen – die Geschichte hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe selten ein Buch so gerne und oft an Freundinnen empfohlen.“

Miranda Cowley Heller: Der Papierpalast, 448 S., 23,99 €, Ullstein, ISBN 978-3-55020137-0