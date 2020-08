Libri.Campus 2020 findet digital statt

Buchhandel

Der ursprünglich für Mai geplante Libri.Campus live musste in diesem Jahr auf den Herbst verschoben werden. Die Fortbildungs-Veranstaltung für Buchhändler findet jetzt im September zum ersten Mal seit 15 Jahren komplett online statt.

Unter dem Motto „Gemeinsam für das Buch. Kreativ. Authentisch. Mutig“ können Buchhändler vom 16. bis 23. September ein Programm mit verschiedenen digitalen Formaten wahrnehmen und sich bei Livestreams, Filmen und Videokonferenzen selbst aktiv beteiligen. Thematisch knüpft der Libri.Campus dabei an die kreativen Aktionen des Buchhandels während der Lockdown-Zeiten an, der durch seinen authentischen Kundenkontakt über verschiedene Kommunikationskanäle viel positive Resonanz erfahren hat. Der Campus will mit der Online-Veranstaltung eine Plattform für den Erfahrungsaustausch unter Buchhändlern bieten. Durch das digitale Konzept und die Ausrichtung an Ladenöffnungszeiten können in diesem Jahr gleich mehrere Buchhändler oder auch das ganze Team einer Buchhandlung am Libri.Campus live teilnehmen.

Details zur Agenda:

Das Programm startet am 16. September mit einem Livestream aus dem Libri.Campus live-Studio vor Ladenöffnung um 8.30 Uhr, dem auch die Öffentlichkeit auf dem Vimeo- und Facebook- Kanal von Libri folgen kann.

Durch die Veranstaltung leiten Bertram Pfister, Libri-Vertriebsleiter stationärer Buchhandel, sowie das Moderationsteam Heike Scholz („Zukunft des Einkaufens") und Robert Duchstein (Buchhandlung Reuffel); den Impulsvortrag hält Wirtschaftspsychologe und Autor Carl Naughton.

An den folgenden 4 Werktagen steht jeweils ein Film mit einem aktuellen Thema im Fokus, wie digitale Veranstaltungsformate, Lieferservices und Kundenkommunikation, desweiteren werden Praxisbeispiele aus Buchhandlungen vorgestellt.

Für Libri-Kunden vorbehalten sind zudem Videokonferenzen in der Mittagszeit zum gegenseitigen Austausch und ein Abschluss-Livestream am 23. September (19-21 Uhr). Dort präsentieren die Veranstalter die Ergebnisse einer Umfrage, die die Unternehmensberatung Gruppe Nymphenburg zum Thema „Was begeistert den Buchkäufer von morgen?“ durchgeführt hat.

Die Teilnahme am Libri.Campus ist kostenfrei, Anmeldungen sind unter Libri.de/Campus möglich.