Libri und Börsenverein legen Studie zu jungen Buchkäufer:innen vor

Buchhandel, Marktforschung

Der Buchhandel lebt mit dem Verlust: Seit Jahren sinkt die Zahl der Leserinnen und Leser, vor allem jene der Altersgruppe 14 bis 29 Jahre. Die Buchbranche hat das bisher mindestens zu einem guten Teil durch höhere Umsätze kompensiert – weniger Menschen kaufen Bücher, dafür aber höherpreisige, wie der Börsenverein schon 2018 wertete. Das Phänomen ist also bekannt und schon länger vorhanden.

Mit großer Spannung schaut die Branche daher auf jede Untersuchung, die das Mediennutzungsverhalten von jungen oder mittleren Zielgruppen analysiert.

Nun hat der Buchlogistiker Libri gemeinsam mit dem Börsenverein im Rahmen des kommenden Libri.Campus untersucht, wie eigentlich junge Buchkäuferinnen und -käufer „ticken“. Die Daten stammen aus einer Sonderauswertung des GfK Consumer Panel Media Scope Buch mit insgesamt 20.000 Personen. Sie sind repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerung ab sechzehn Jahren, für insgesamt 62,2 Mio Menschen.

Die gute Nachricht: Junge Käufer sind immer aktiver auf dem Buchmarkt, ihre Ausgaben für Bücher pro Kopf sind gestiegen, auch die reine Zahl der gekauften Bücher. Und: Social Media wird mehr und mehr zum „Inspirationsort“ – Booktok und Co lassen grüßen.

Die Kernergebnisse zum Kaufverhalten der 16- bis 29-jährigen Käufer*innen im Vergleich von 2022 zu 2017:

Die Zahl der Käufer*innen (Bücher für den privaten Bedarf, ohne Schul- und Fachbücher) ist zwar – wie die Gesamtkäufer*innenzahl – zurückgegangen, nämlich um 18 % von rund 4 Mio. auf rund 3,3 Mio. Personen

Die Altersgruppe 16 bis 19 Jahre geht mit einem Minus von 26 % besonders stark zurück

Die Ausgaben nahmen bei den jungen Menschen aber zu, und zwar um 8 % von 392 Mio. Euro auf 425 Mio. Euro. Besonders stark sind die Zuwächse mit 19 % bei den 16- bis 19-Jährigen

Die Kaufintensität bei denen, die Bücher erwerben, stieg deutlich um 23,9 %: Wurden 2017 pro Kopf noch 9,4 Titel gekauft, waren es 2022 schon 11,7. Bei den 16- bis 19-Jährigen stieg die Kaufintensität sogar um 58,9 % (von im Schnitt 7,5 Büchern 2017 auf nun 12,0 Bücher)

Social Media gewinnt als Inspirationsquelle bei jungen Menschen deutlich an Bedeutung: Fast jeder fünfte für Bücher ausgegebene Euro geht bei den 16- bis 29-Jährigen inzwischen auf Empfehlungen in sozialen Netzwerken und von Influencer*innen, z.B. bei TikTok oder Instagram, zurück, bei den 16- bis 19-Jährigen ist es sogar mehr als jeder vierte

„Die Zahlen belegen, dass Bücher bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen hoch im Kurs stehen, und dies trotz einer wachsenden Medienkonkurrenz. Sie zeigen aber auch, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen. Der KulturPass für 18-Jährige, den die Bundesregierung im Sommer an den Start bringt, ist eine wichtige Maßnahme. Gleichzeitig entwickeln Verlage und Buchhandel engagiert neue Wege zu den jungen Kund*innen, etwa beim Libri.Campus, den wir in diesem Jahr gerne unterstützen“, so Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins.

Auch Alyna Wnukowsky formuliert den positiven Aspekt: „Die Buchbegeisterung von jungen Menschen ist eine gewaltige Chance für den Buchmarkt und für eine freie, aufgeklärte Gesellschaft. Als Buchbranche haben wir die Verantwortung, diese Leidenschaft langfristig zu fördern, zu erhalten, aber vor allem auch zu erweitern. Insbesondere um diejenigen, die nicht von Haus aus zum Lesen angeregt werden.“