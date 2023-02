Joachim Kaps: »Sehr schnell relevante Umsätze mit Manga erzielen«

Libri bietet mit „Best of Manga“ jetzt ähnlich wie Zeitfracht fertig kuratierte Pakete als Systemlösung für den inhabergeführten Buchhandel an, um den Zugang zur Warengruppe zu erleichtern. Der Buchlogistiker hat sich dazu Unterstützung geholt vom Manga-Experten Joachim Kaps. Im Interview berichtet der Altraverse-Verleger, warum Manga Potenzial haben.

Wann lohnt es sich für eine unabhängige Buchhandlung, Manga ins Sortiment zu nehmen?

Mittlerweile lohnt sich ein Manga-Regal für jede Buchhandlung, deren Angebot sich nicht ausschließlich an Käufer über 40 richtet. Der Boom der letzten beiden Jahre hat Manga und Webtoons an die Grenzen des Mainstreams gespült, einige Themen sogar mitten hinein. Wer ein junges Publikum und damit die Kunden von morgen erreichen will, kommt an der Warengruppe nicht mehr vorbei.

Die Größe der Verkaufsfläche spielt dabei keine Rolle?