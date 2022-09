Kurt Idrizovic: »Literatur muss Thema bleiben«

Jedes Jahr rückt der Deutsche Buchpreis auch solche Bücher in den Fokus, die nicht unbedingt gut verkäuflicher literarischer Mainstream sind. Ganz bewusst will sich die Augsburger Buchhandlung am Obstmarkt dieser Idee anschließen. Inhaber Kurt Idrizovic sagt: „Literatur muss Thema bleiben.“

Im vergangenen Jahr feierte ein Gewinnspiel zum Deutschen Buchpreis Premiere: Kunden sollten den späteren Siegertitel erraten. Über das positive Echo war Idrizovic überrascht und erfreut, es wird also eine Neuauflage in diesem Jahr geben – in 2 Phasen: