Kreativitätstechniken Teil 1: Wie Sie neue Ideen im Team entwickeln

Human Resources, Management, Marketing

Die Fähigkeit zum „thinking out of the box“ wird immer gefragter, auch und gerade in der Verlagsbranche. Häufig sind wir aber gerade in herausfordernden Situationen nicht in der Lage aus unseren Denkmustern auszubrechen. Der Innovationsexperte Christian Buchholz zeigt im pubiz-Webinar, dass jeder Mensch die Fähigkeit zu kreativen Lösungen besitzt und vermittelt wirksame Methoden und Denkhaltungen um neu an Herausforderungen heranzugehen.

In Teil 1 der 3-teiligen Reihe geht es um die Ideenfindung. Welche Methoden eignen sich, um Innovatives zu entwickeln, welches Umfeld braucht es?

Die 3 Teile der Reihe sind sowohl einzeln als auch zum Vorteilspreis im Paket zu buchen, s.u.

Neben den Schulungsunterlagen und der Webinaraufzeichnung erhalten Sie weiterführendes Material sowie einen 3-monatigen Premium-Zugang zum Florence Innovation Project. Dies ist die weltweit größte Datenbank für Innovationsmethoden, zu finden unter: https://www.ask-flip.com/

Inhalt:

Vom Problem zur Innovations-Chance

„thinking out of the box“ – wie Sie gezielt vertraute Weg verlassen

Inspiration – der Blick über den Tellerrand

Methoden-Toolbox

Referent:

Christian Buchholz gilt als Top-Experte für die Themen Innovation und Veränderung. Der Geschäftsführer des Verrocchio Institutes blickt auf Erfahrungen aus vielen hundert Innovationsprojekten zurück. Der Autor von 5 Büchern beschreibt in seinem neuesten Werk „The Innovator’s Dictionary“ 555 Innovationsmethoden auf mehr als 1100 Seiten. Er selbst sagt: Klare Sprache und spannendes Storytelling sind sein Markenzeichen in Workshops und Vorträgen.

Termin:

3. September, 14 Uhr

Dauer:

ca. 60 Minuten

Zur Anmeldung geht es hier.