Corona als »Katalysator fürs Cocooning«

Baumärkte waren 2020 so gefragt wie selten zuvor. Das Spektrum an Heimwerkerprojekten zeigt sich auch auf der Themenbestsellerliste Do it yourself.

Baumärkte und Buchhandlungen buhlten im Corona-Jahr 2020 zeitweise parallel um den gleichen Titel der Systemrelevanz. Erstere profitierten von den Daheimgebliebenen mit Rekordumsätzen und einem Plus von rund 14%, so der Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. (BHB).

Auch wenn das erste Halbjahr 2021 durch Lockdowns dahinter zurückblieb (15% unter 2020), geht der Verband davon aus, dass sich der neu entfachte Trend zum Gestalten des eigenen Zuhauses durch Homeoffice und Co. fortsetzen wird. „Das Corona-Jahr wirkt als Katalysator der Cocooning-Trends“, also für den Rückzug ins häusliche Privatleben, heißt es daher auch in einer Überschrift des BHB. Dabei geht es längst nicht nur um Dekoratives, wie auch die Nachfrage auf dem Buchmarkt anhand der Themenbestsellerliste verdeutlicht:

Das „Handbuch Sanieren und Modernisieren“ von Peter Burk für die Stiftung Warentest steigt neu auf dem ersten Platz ein. Es soll privaten Bauherren u.a. bei diesen Fragen weiterhelfen: Wie sieht ein guter Werkvertrag aus? Worauf kommt es bei Abnahmen und Gewährleistung an? Die wichtigsten Maßnahmen von Dämmung, Wartung der Heizung, Einbruchschutz bis hin zur Installation von Smart-Home-Systemen werden beleuchtet sowie die verschiedenen Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung, Förderungen und Versicherungen.

Neu auf den 2. Platz springt der „Ratgeber Heizung“ der Verbraucher-Zentrale NRW. Der Titel beschäftigt sich u.a. mit gesetzlichen Rahmenbedingungen, verschiedenen Haustechniken, Einsatzmöglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und staatlichen Förderungen.

