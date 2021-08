Austausch übers Fachbuch

Verband, Verlage

Eine Interessengruppe Fachmedien gibt es bereits. Angesiedelt ist sie bei der Deutschen Fachpresse, die als Verein von Börsenverein und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) betrieben wird. Darin sind die Herausforderungen des Fachbuchs nur eines von vielen Themen. Stärker akzentuieren soll dieses nun die Arbeitsgruppe Fachbuch, die sich im Juli mit rund 25 Teilnehmern zum ersten Mal digital getroffen hat und fortan in Quartalsabständen zusammenkommen will (nächster Termin s. unten). Die künftige Organisationsform der Gruppe ist bislang noch offen.

Anke Simon (Börsenverein) erklärt, dass es trotz thematisch aufgefächerter Interessengruppen an anderen Stellen sinnvoll sei, zu bündeln. Die Gruppe solle vor allem dem Erfahrungsaustausch und der Vernetzung dienen, so Henning Schönenberger, der seit Anfang des Jahres bei Springer Nature für die Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Buches zuständig ist und die AG gemeinsam mit dem Börsenverein initiiert hat.

> Anmeldungen zum nächsten digitalen Treffen der AG Fachbuch am 28. September von 10 bis 12 Uhr per Mail an Anke Simon, Simon@boev.de oder Bernd Adam, Adam@boev.de

Thema u.a.: Barrierefreiheit