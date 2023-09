Kochbuch: Höhere Preise mildern den Absatzrückgang

In der Küche gibt es zugespitzt zwei Ansätze der Nahrungszubereitung – genießen und gesund. Das schließt sich zwar glücklicherweise nicht aus, spiegelt sich aber als jeweilige Akzentuierung und Leitmotiv in den einschlägigen Ratgebern wider:

Genuss: Der Akzent „lecker“ kommt nicht nur in Form besonders ambitionierter Kochkunst daher, sondern mehr noch in der Ausrichtung „unkompliziert“, im Sinne von minimalem Aufwand für maximalen Geschmack, wie sie u.a. die gut verkauften Titel britischer Köche versprechen, angeführt vom meistverkauften „Simple“-Kochbuch von Yotam Ottolenghi.

Beide Linien hatten vor einiger Zeit parallel einen sehr guten Lauf. In der Corona-Hochzeit („zu Hause bleiben“) wurde am heimischen Herd intensiver und ambitionierter gerührt, munitioniert mit entsprechend aufwendigeren Kochbüchern. Und in der „gesunden Küche“ erlebten sowohl die Ernährungs-Ärzte als auch das spezielle Interesse an veganen Rezepten in 2019 und 2020 ihre Nachfrage-Spitzen.