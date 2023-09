Kurse und Kochbücher: Die Rezeptur geht auf

Kochen gilt als kulturelle Kompetenz. Der richtige Umgang mit Zutaten, Töpfen, Pfannen und den Reglern am Herd will allerdings gelernt sein. In Düsseldorf hilft Frank Petzchen Interessierten mit seiner Kochbuchhandlung Petzchen auf die Sprünge. Er setzt auf eine Mischung aus Kochbüchern und Kursen. „Die Rezeptur geht auf“, freut sich der 56-Jährige, der 2004 den Sprung in die Selbstständigkeit wagte.