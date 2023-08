Heidrun Schmidt-Scheerer empfiehlt Marianne Philips

Bücher und Autoren

Heidrun Schmidt-Scheerer verabschiedet sich nach 43 Jahren in der Buchbranche zum 30. September in den Ruhestand. Die gelernte Buchhändlerin und Betriebswirtin ist seit 8 Jahren in der Geschäftsführung bei Prolit.

Zum Abschied empfiehlt sie das Buch „Die Beichte einer Nacht“ (Diogenes) von Marianne Philips:

„Ein Kollege empfahl mir das Buch, es hat also eher zu mir gefunden als umgekehrt. Die Geschichte darin ist eine aus dem Leben, vom sozialen Aufstieg einer ehrgeizigen Frau aus ärmlichen Verhältnissen, von Liebe, Eifersucht und Mord. Dass Besondere an diesem Roman ist die Erzählform. Die Protagonistin ‚beichtet‘ ihre Lebensgeschichte ihrer Nachtschwester während eines Aufenthaltes in einer Nervenklinik. Das Buch ist düster, manchmal auch verstörend, aber es hat mich vielleicht gerade deswegen in den Bann gezogen. Ich bin an dieses Buch bewusst unvoreingenommen heran gegangen, weil ich mich von einem Buch gerne überraschen lasse. Den Klappentext und die Biografie der Autorin kannte ich also nicht und war überrascht, als ich am Ende festgestellt habe, dass das Buch schon 1930 erschienen ist. Es machte auf mich einen ‚modernen‘ Eindruck. Auch Marianne Philips war mir bis dahin kein Begriff. Diesem Buch und auch der Autorin wünsche ist, dass es wieder gelesen wird und mehr Aufmerksamkeit bekommt.“

Marianne Philips: Die Beichte einer Nacht, 288 S., 14 €, Diogenes, ISBN 978-3-257-24665-0