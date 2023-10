Klett gewinnt dpr award 2023 für Nachhaltigkeits-Projekt

Handel

Der eCourse Projekt Nachhaltigkeit aus dem Ernst Klett Verlag hat den Sonderpreis des dpr awards 2023 gewonnen, der herausragende Innovationen im Bereich des digitalen Publizierens auszeichnet. Dieser Preis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und ist die erste Auszeichnung zum Thema Nachhaltigkeit.

Der dreiteilige eCourse Projekt Nachhaltigkeit ist ein kostenloser, fächerübergreifender Lernkurs für Schüler der Klassen 3 bis 10 im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Es ist das erste Lehrangebot in Deutschland, das die Themen der Nachhaltigkeit multiperspektivisch und handlungsorientiert in den Mittelpunkt stellt und dabei die Vorzüge digitaler Lernangebote integriert.

Verena Schampaul, die Projektverantwortliche beim Ernst Klett Verlag, äußert sich erfreut über die Auszeichnung: „Das bundesweite Interesse an unserem eCourse zur Nachhaltigkeit ist groß, aber es gibt noch mehr Potential, Schülerinnen und Schülern die Bedeutsamkeit der Nachhaltigkeitsziele zu vermitteln. Durch die Auszeichnung bekommt das Projekt noch mehr Aufmerksamkeit, das ist großartig!“ Die 13-köpfige Jury betonte in der Urteilsverkündung den signifikanten Beitrag der Lernkurse zur umfassenden Thematisierung von Nachhaltigkeit in Schule und Unterricht und lobte die Vielfalt an Materialien und Aufgaben.

Den eCourse Projekt Nachhaltigkeit gibt es in drei Teilen für die Klassen 3-4, 5-7 und 8-10. Sie bieten jeweils altersgerechte, interaktive Aufgaben und Impulse entlang der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und sollen zum nachhaltigen Denken und Handeln anregen. Jedes Kapitel enthält verschiedene Wege zu handlungsorientierten Impulsen und Projektarbeiten. Das Material ist für den Einsatz im Fachunterricht sowie für Projekt-AGs und Nachhaltigkeitswochen an Schulen geeignet. Dank des innovativen Formats der eCourses von Klett können alle Inhalte verändert, erweitert und mit den Lernenden geteilt werden.

„Inhalte für BNE sind seit vielen Jahren Bestandteil unserer Lehrwerke, daher konnten wir bei der Entwicklung auf einen umfassenden Fundus an qualitativ hochwertigen Text- und Bildmaterial, Simulationen und interaktiven Aufgaben zurückgreifen. Speziell für den eCourse haben wir beeindruckende 3-D-Erklärvideos zu jedem der 17 Nachhaltigkeitsziele entwickelt,“ so Schampaul.

In der Kategorie Nachhaltigkeit wurde der Preis in diesem Jahr erstmals verliehen. Die Preisverleihung findet am 20. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse statt, nachdem die Verkündung zuvor auf der Digitalkonferenz der dpr am 16. Oktober erfolgte.