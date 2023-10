dtv baut Lektorat aus

Personalia

dtv meldet verschiedene personelle Veränderungen:

Esther Böminghaus (46) rückt auf und hat die stellvertretende Programmleitung im Lektorat Belletristik übernommen. Sie studierte Neuere Deutsche Literatur, Anglistik und Strafrecht in Freiburg im Breisgau und Manchester (GB). Bevor sie 2015 als Lektorin ins dtv-Belletristik-Lektorat kam, war sie lange Jahre im Klassik-Lektorat des dtv tätig.

Julia Fronhöfer (35) hat als Lektorin Belletristik bei dtv begonnen. Sie kommt von Blanvalet/Penguin Random House Verlagsgruppe, wo sie seit 2015 in ebensolcher Position tätig war. Zuvor studierte sie Komparatistik und Neuere Deutsche Literatur in München und absolvierte im Anschluss ein Volontariat bei Droemer Knaur.

Und auch Anna Mezger (40) startet als Lektorin Belletristik bei dtv. Sie war nach Stationen in den Presseabteilungen von Knaus und DVA, Siedler und Pantheon sechs Jahre lang Lektorin im Penguin Verlag /Penguin Random House Verlagsgruppe. Studiert hat sie Englische Literaturwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen und der University of Leeds (GB).