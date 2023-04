Kate Morton nimmt ihre Leserinnen und Leser mit nach Australien

Bestseller international, Bücher und Autoren

Nach 5 Jahren Funkstille meldet sich Kate Morton mit einem neuen Roman zurück: „Homecoming“ (Mariner Books) landet in dieser Woche auf Platz 2 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste.

Darin entführt Morton ihre Leserinnen und Leser ins Australien der 1950er-Jahre: Eine Familie picknickt an einem Bach. Als etwas später ein Mann zufällig an diesem Bach vorbeikommt, wird er dort Zeuge eines grausamen Todesszenarios. Etwa 60 Jahre später wird die Journalistin Jess aus England zurück nach Australien gerufen, denn ihre Großmutter liegt im Sterben. In ihren letzten Stunden murmelt diese viel Unverständliches vor sich hin und erst nach und nach wird Jess klar, dass ihre Großmutter von einem schrecklichen Ereignis aus ihrer Kindheit spricht.

Kate Mortons Romane spielen entweder in England oder in ihrer australischen Heimat und sind eine Mischung aus Kriminalroman und historischem Roman. Ihren ersten Roman „The Shifting Fog“ (auf Deutsch als „Das geheime Spiel“ bei Diana erschienen) veröffentlichte sie 2006, seitdem folgten 6 weitere, die die Australierin international bekannt machten. Die australische Zeitung „The Sydney Morning Herald“ bezeichnete Morton gar als „one of Australia’s biggest publishing exports“, als diese 10 Mio Bücher weltweit verkaufte.

In Deutschland erschien Morton bisher beim Penguin Random House-Imprint Diana. Aufgrund der inhaltlichen Neuausrichtung des Imprints wechselt Morton nun zu Heyne. „Heimwärts“ erscheint dort am 14. Juni.

Kate Morton Homecoming, 560 S., Mariner Books, ISBN 978-0-06-302089-4