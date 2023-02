Jojo Moyes mit neuer Leichtigkeit

Bücher und Autoren

Mit „Ein ganzes halbes Jahr“ schaffte die britische Journalistin und Autorin Jojo Moyes 2012 ihren Durchbruch. Weltweit landete sie mit dieser Liebesgeschichte auf den Spitzenplätzen der Bestsellerlisten. Die deutsche Ausgabe erschien 2013 bei Rowohlt und platzierte sich wochenlang auf Platz 1. Kein einfacher Start: „Meine ersten 3 Bücher haben gar keinen Verlag gefunden, dann brauchte es weitere 8 Romane, ehe ich den ersten Bestseller geschrieben hatte. Ich war kurz vor dem Aufgeben“, erinnerte sich Moyes gerade in einem Podcast mit dem Talkshow-Gastgeber Graham Norton.

Die Zeiten der Unsicherheit hat Moyes hinter sich, zumindest in Sachen Erfolg. Ihr neuer Roman „Mein Leben in deinem“ (Wunderlich) landet zum Start direkt auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover. Es sei ein „leichteres“ Buch als der Vorgänger, sagte sie im Gespräch mit der „Sunday Times“. In die Pandemie-Zeit war sie zunächst mit einer Scheidung gestartet, hatte sich dann für „mürrische, fähige und komplexe Frauen“ interessiert, wie sie erzählt. „Mein Leben in deinem“ beginnt jetzt mit einer zufälligen Verwechslung von Sporttaschen und der Begegnung zweier unterschiedlicher Frauen mit ihren ganz eigenen Geschichten.

Rowohlt hat das Buch mit einer Startauflage von 180.000 Exemplaren in den Handel gebracht, flankiert u.a. von Bloggerpaketen und einem Instagram-Gewinnspiel.