Buchhandlungen Rote Zora in Merzig und Losheim erhalten Gütesiegel „Netzwerk MEHR LESEN“

Zum neunten Mal in Folge erhielten die Buchhandlungen Rote Zora in Merzig und Losheim für ihr besonderes Engagement in der Leseförderung für Kinder die Auszeichnung „Anerkannter Lesepartner 2022/23 des Netzwerk Mehr Lesen“. Das Gütesiegel an der Tür der Buchhandlung soll Eltern, Lehrern, Erziehern und allen, die Kinder und Jugendliche an Bücher heranführen möchten, zeigen, dass sich hinter dieser Tür kompetente Ansprechpartner und motivierende Angebote finden lassen.

Die Verleihung des Gütesiegels durch die saarländische Kultusministerin Christine Streichert-Clivot fand in Rahmen einer kleinen Feierlichkeit im Pingusson-Gebäude in Saarbrücken statt. Dabei betonte Christine Streichert-Clivot besonders den Wert des Vorlesens: „Man merkt, wenn Kinder vorgelesen bekommen. Man merkt, wenn sie nicht vorgelesen bekommen.“

Für die Buchhandlung Rote Zora in Losheim nahmen Kristina Keib und für den Standort Merzig Kollegin Kim Fioretti die Auszeichnungen entgegen.

In den letzten beiden Jahren konnte die Rote Zora wieder mit vielfältigen Aktionen Kinder fürs Lesen begeistern. Nach fast zwei Jahren anhaltender Coronapandemie konnte die Buchhandlung Rote Zora endlich wieder Buchausstellungen in Kooperation mit zahlreichen Kindergarteneinrichtungen veranstalteten. Auch zum Welttag des Buches öffnete die Buchhandlung ihre Türen und empfing endlich wieder zahlreiche lesebegeisterte Schulklassen vor Ort.

„Für uns ist es wichtig, dass Kinder täglich neu ans Lesen herangeführt werden, gleichzeitig aber auch ab einem bestimmten Alter die Prozesse hinter einem Buch verstehen, um so dem Kulturgut „Buch“ die Wertschätzung entgegenzubringen, die es verdient“, so Kim Fioretti, Kinderbuchbeauftragte der Buchhandlung Rote Zora in Merzig.

Mit der aus Schwemlingen stammenden Autorin Esther Kuhn veranstaltete die Buchhandlung Rote Zora in Merzig Lesungen und eine Buchvorstellung, bei der sowohl Kinder als auch deren Eltern die Möglichkeit hatten, der Autorin zahlreiche Fragen zu stellen und sich ihr Buch anschließend signieren zu lassen. Zusätzlich ist die Buchhandlung Rote Zora sehr stark auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, wie beispielsweise Facebook und Instagram und ihrer Internetseite präsent. Speziell für den Kinder- und Jugendbuchbereich erstellten Kristina Keib und Kim Fioretti einen eigenen Instagram-Account, der sowohl Eltern als auch deren Kinder eine bunte Mischung an Buchempfehlungen präsentierte und auch weiterhin mit neuen Bücherschätzen begeistert.

Auch im Laden selbst legt das Team der Buchhandlung Rote Zora sehr viel Wert auf eine lebendige und lesebegeisterte Beratung im Bereich Kinder- und Jugendbuch. Ob Geburtstagskörbchen, Bücherlisten zu speziellen Themen wie Trauer, Krieg etc. oder regelmäßiger Gestaltung von Kinderbuchschaufenstern – alle Angebote seitens der Buchhandlung werden von den kleinen Lesern mit Begeisterung in Anspruch genommen.

Das Gütesiegel wurde in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Es ist ein wichtiger Baustein in der Zusammenarbeit zwischen Bildungsministerium und Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in der Leseförderung. Im Netzwerk MEHR LESEN sind alle saarländischen Institutionen zusammengefasst, die sich in besonderer Weise um die Leseförderung kümmern. Mit den beiden Buchhandlungen Rote Zora in Merzig und in Losheim wurden weitere Buchhandlungen im Saarland ausgezeichnet.

Prämiert wurden Buchhandlungen, die ein kompetent ausgewähltes Sortiment im Bereich Kinder- und Jugendbuch anbieten, eine individuelle und qualitative Beratung gewährleisten, die Texte dem Alter angemessen und einladend präsentieren und zusätzliche Aktionen für Kinder und Jugendliche durchführen.

Weitere Infos: www.rotezora.de