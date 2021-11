Influencerin landet einen Bestseller

„La Vecina Rubia“ (frei übersetzt: „Die blonde Nachbarin“) ist eine der populärsten Influencerinnen Spaniens. Über ihre Identität ist wenig bekannt, das tut ihrer Popularität aber keinen Abbruch – ihre Followerschaft auf Instagram (ca. 2,8 Mio) und Facebook (ca. 1,5 Mio) wächst.

Angefangen hat das alles mit spaßigen Memes, doch mittlerweile ist sie Aktivistin für verschiedenste Belange. So rät sie Followern zu frühem Aufstehen und einer korrekten Rechtschreibung (sogar mit eigener App) oder animiert sie zum Spenden von Echthaar für Chemotherapiepatientinnen. (Ganz abgesehen von einem kleinen Imperium mit eigenen Produkten.)

Jetzt hat sie ihr literarisches Debüt vorgelegt, das auf dem 3. Platz der spanischen Belletristikliste einsteigt. In ihrem autobiografischen Roman „La cuenta atrás para el verano“ („Der Countdown zum Ende des Sommers“) erzählt sie von Menschen, die sie auf ihrem Lebensweg begleiten, von denen sie lernt und welche sie selbst in ihrem privaten Leben beeinflussen. Demnach eine mit Anekdoten gespickte Hommage an all diejenigen Menschen, die „Die blonde Nachbarin“ zu der Frau gemacht haben, die sie heute ist.