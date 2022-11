Sara Mesa erzählt über Familie

Bücher und Autoren

Sara Mesa startete ihre Karriere als Autorin mit Gedichten und Kurzgeschichten, mittlerweile schreibt sie Romane. Im September veröffentlichte Anagrama ihr neues Buch „La familia“ („Die Familie“), das sich auf Platz 10 der spanischen Belletristik-Bestseller behauptet.

Es ist eine Geschichte voller Freiheitsdrang und Kritik an alten Säulen der Institution Familie: an Autoritarismus, Gehorsam, Scham und Schweigen. Übersetzungsrechte werden bei der hausinternen Agentur des Anagrama Verlags angeboten und wurden bereits nach Italien (La Nuova Frontiera), Frankreich (Grasset) und in die USA (Open Letter) verkauft.