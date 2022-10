Santiago Posteguillo taucht in die Geschichte ab

Bücher und Autoren

Der spanische Schriftsteller Santiago Posteguillo Gómez, meist nur Santiago Posteguillo, ist wegen seiner exzessiven Recherchen auch als „Meister des historischen Romans“ bekannt. Neben vielen Literaturpreisen kann er zahlreiche Platzierungen in Bestseller-Charts vorweisen.

Aktuell rangiert sein Roman „Roma soy yo“ („Rom bin ich“) auf dem 3. Rang der spanischen Belletristikliste. Es ist der 1. Band einer Saga über Julius Cäsar. Zum Inhalt: Als ein Senator, die rechte Hand des Diktators Sulla, wegen Vergewaltigung, Mord und Korruption vor Gericht gestellt wird, glaubt niemand in Rom, dass er auch nur für eines seiner unzähligen Verbrechen verurteilt wird. Denn die Patrizier genießen völlige Straffreiheit, weil sie den Senat kontrollieren. Noch dazu hat der Angeklagte hat nicht nur die besten Anwälte angeheuert und die Richter bestochen, sondern er hat auch Attentäter, die bereit sind, jeden zu töten, der es wagt, sich gegen ihn zu stellen. So hat kein Anwalt den Mut, den Fall der Staatsanwaltschaft vorzutragen, bis ein junger und unerfahrener Patrizier die Herausforderung annimmt. Sein Name: Julius Cäsar.