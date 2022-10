Richard Osmans rekordbrechender Mordclub

Bücher und Autoren

Dass dieses Buch ein Bestseller wird, war schon lange klar. Doch mit „The Bullet That Missed“ (Viking) erreicht Richard Osman nicht nur Platz 1 der britischen Belletristik-Bestsellerliste, sondern bricht gleich auch noch einen 10 Jahre alten Rekord: Innerhalb der ersten 3 Verkaufstage wurden in Großbritannien 127.743 Hardcover verkauft, insgesamt kommt der Titel auf 216.662 Verkäufe über alle Formate hinweg, meldet der Marktforscher BookScan. Das macht „The Bullet That Missed“ zum am schnellsten verkauften Hardcover eines britischen Autors seit Erhebungsbeginn von BookScan. Bisherige Rekordhalterin war J.K. Rowling mit ihrem 2012 erschienenen Kriminalroman „The Casual Vacancy“.

„The Bullet That Missed“ ist der 3. Band von Osmans „The Thursday Murder Club“-Serie, in der eine Gruppe von Senioren zu Mordermittlern wird. Auch die Vorgängerbände, „The Thursday Murder Club“ und „The Man Who Died Twice“, standen an der Spitze des Bestseller-Rankings und sind inzwischen zu Longsellern geworden.

Darum geht es in Band 3: Im Puzzle-Zimmer der Seniorenresidenz Coopers Chase stapeln sich die Akten ungelöster Mordfälle. Joyce taucht in einen Cold Case ein, in dem es um den Mord an einer jungen Journalistin geht. Währenddessen verschwindet plötzlich Elizabeth. Man stellt sie vor die Wahl: Töten oder getötet werden.

Richard Osmans Bücher erscheinen hierzulande bei List. „The Bullet That Missed“ wird der Verlag unter dem Titel „Die verirrte Kugel“ am 23. Februar 2023 herausbringen.