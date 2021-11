Start der Stuttgarter Buchwochen 2021

Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Rapp: „Die Buchbranche hat der Pandemie in beeindruckender Weise die Stirn geboten. Mit den Buchwochen 2021 knüpfen wir an eine langjährige Tradition an und leisten einen Beitrag, um die Branche zu erhalten und weiterzuentwickeln. Denn die Stuttgarter Buchwochen gehören zu den größten regionalen Buchausstellungen Deutschlands und bieten gerade kleinen und unabhängigen Buchhandlungen und Verlagen aus Baden-Württemberg eine Plattform mit großer Reichweite, um ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.“

Im Jahr 2020 war die regionale Buchausstellung pandemiebedingt noch ausgefallen.

Im Programm sind u.a. Kriminalschriftsteller Wolfgang Burger, der Stuttgarter Autor Moritz Heger, die Erfolgsautorin Alina Bronsky sowie Wieland Backes, der seine Biographie vorstellt. Außerdem liest die Debütantin Stefanie vor Schulte aus ihrem Erstlingswerk „Junge mit schwarzem Hahn“.