Buchhandlung Vielseitig: Locken mit Rätselspaß

„In der Nacht des 31. Oktober sind die drei Freunde Carrie, Annabelle und Freddy auf dem Weg zu einer Halloween-Party. Dabei kommen sie an der Buchhandlung Vielseitig vorbei. Plötzlich bleibt Freddy stehen. ,Seht ihr das auch‘, fragt er seine Freunde und deutet auf die Eingangstür. Erst wissen Carrie und Annabelle nicht, was er meint, doch dann sehen sie es auch. Schattenhafte, leicht schimmernde Schemen bewegen sich im Inneren der Buchhandlung. Plötzlich schwingt die Tür knarrend ein Stück auf. Mit einem leicht mulmigen Gefühl sehen sie sich an. Am Ende siegt dann aber doch die Neugier“ – so beginnt das Abenteuer, das sich Jasmin Seeliger für die Buchhandlung Vielseitig im niedersächsischen Verden ausgedacht hat.

Die 22-jährige Auszubildende hat im Rahmen der Woche der unabhängigen Buchhandlungen ein Escape-Rätsel für die Buchhandlungskunden entwickelt. Darum geht es bei dem Konzept: