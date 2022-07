In den USA wird der »Next Great Author« gesucht

Bücher und Autoren

„Project Runway“, „X-Factor“, „America’s Got Talent“ – die US-amerikanischen Reality-Shows haben schon aus einigen Amateuren wahre Stars gemacht. Auf diesem Weg soll jetzt auch Amerikas „Next Great Author“ gefunden werden, berichtet das US-Branchenmagazin „Publishers Weekly“. Arielle Eckstut und David Sterry, Autoren und Mitbegründer des Pitching-Wettbewerbs „Pitchapalooza“, haben gemeinsam mit dem Autor Kwame Alexander die Show „America’s Next Great Author“ entwickelt. Nach mehrjähriger Planungsphase soll jetzt eine Pilot-Folge produziert werden.

So soll die Show funktionieren:

In den gesamten USA sollen „Tryouts“ stattfinden, bei denen angehende Autorinnen und Autoren ihre Buchidee in einminütigen Pitches einer Jury aus Branchenfachleuten vortragen.

Die 6 besten Kandidaten werden dann zu einem einmonatigen „writer’s retreat“ eingeladen. Die Autoren sollen dort im Stil der Reality-Show „Big Brother“ zusammenleben.

Während des Monats müssen die Kandidaten ein Schreibprojekt vollenden. Gleichzeitig soll es zahlreiche Wettbewerbe geben.

Die Kandidaten werden von Mentoren aus der Buchbranche betreut.

Während sich die erste Staffel auf belletristische Romane konzentrieren soll, soll es in zukünftigen Staffeln auch Fokussierungen auf andere Genres wie Science Fiction, Fantasy, Krimi oder Kinderbücher geben.

Auf diesem Weg wollen die Show-Macher Debütanten und Debütantinnen finden, die unterschiedlichste Hintergründe mitbringen. „Die Show ist darauf ausgerichtet, Autoren einzubeziehen, die normalerweise im Mainstream-Verlagswesen keinen Platz am Tisch bekommen“, zitiert Publishers Weekly Kwame Alexander.

Für die Pilot-Folge ist jetzt ein Pitch-Wettbewerb in San Francisco geplant. Vor einem Live-Publikum und einer Jury bestehend aus bekannten Medien-Persönlichkeiten (u.a. der nationale Botschafter für Jugendliteratur Jason Reynolds, NBC-Nachrichtensprecherin Angie Goff sowie die Schriftstellerin und Schauspielerin Marga Gomez) tragen die Kandidaten ihre Ideen vor. Der Gewinner der Pilot-Folge erhält 2500 US-Dollar sowie weiterführende Beratung und Betreuung. Arielle Eckstut stellt bei einer Übernahme der Show-Idee jedoch noch deutlich höhere Preisgelder und Verlagsangebote in Aussicht.

Die Ideengeber Eckstutt, Sterry und Alexander sind sich sicher, dass ihr Konzept Erfolg haben wird: „Von Anfang an gab es bestimmte Leute in der Fernseh- und Verlagswelt, deren Augen einfach aufleuchteten, als sie von America’s Next Great Author hörten“, so Sterry. „Sie haben verstanden, wie viele Amerikaner Bücher schreiben wollen“. Warum es bisher keine ähnliche Show gibt? „Es gibt in Hollywood die Auffassung, dass Schriftsteller langweilig sind“, räumt Eckstut ein. Ob es nach der Pilot-Folge für „America’s Next Great Author“ weitergehen wird, ist noch nicht klar.

Den gesamten Artikel können Sie hier lesen.