Walisische Buchhandlung führt Crowdfunding-Aktion durch

Bücher und Autoren, Leseförderung

Marcus Rashford ist Profifußballer bei Manchester United und spielt auch in der englischen Nationalelf. Der 23-Jährige braucht eine dicke Haut: Nach dem verlorenen EM-Finale im Juli, bei dem Rashford einen Elfmeter verschoss, hagelte es im Internet Hass-Nachrichten gegen ihn und Mitspieler. Rassismus ist weit verbreitet, das wurde dabei deutlich.

Rashford selbst ficht das nicht an. Er engagiert sich im Bereich Nahrungsmangel bei Kindern aus sozial schwächeren Familien, weist immer wieder auf das Thema hin.

Vielleicht war das auch der Anstoß für eine Aktion der britischen Buchhandlung book-ish aus der walisischen Kleinstadt Crickhowell. Deren Idee war simpel: Marcus Rashford hatte gemeinsam mit dem britischen Journalisten Carl Anka das Buch „You are a champion“ (Macmillan Children’s Books) geschrieben, das Kinder inspirieren und ihnen Mut machen soll für die Herausforderungen des Lebens. Via Crowdfunding sammelte das Buchhandels-Team insgesamt rund 9500 Pfund, umgerechnet 11.000 Euro, binnen zwei Monaten. Von dem Geld werden jetzt rund 1000 Exemplare des Buchs an Kinder und Jugendliche aus der Region Crickhowell verteilt.

Die Buchhandlung begründet die Aktion damit, dass die vergangenen 18 Monate in der Pandemie besonders hart für junge Menschen gewesen seien – und in Wales lebten rund 200.000 Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Damit sei Wales im Vereinigten Königreich das Land mit der höchsten Kinderarmutsrate.

Das selbstgesteckte Ziel von book-ish war schnell erreicht, jetzt ist die Crowdfunding-Aktion beendet. Insgesamt 391 Personen hatten mindestens 5 Pfund gespendet. Die Bücher sollen über die Zusammenarbeit mit lokalen Schulen verteilt werden.