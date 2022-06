Wie kleine Hörbuchlabel erfolgreich Nischen besetzen

Kleine Hörbuchlabel finden kreative Wege, um mit den Großen mitzuhalten. buchreport stellt die Verlage Ronin, Lagato und Speak Low vor.

Immer mehr Hörer und Hörerinnen nutzen das schier unendliche Angebot des Streamings und können so zwischen Tausenden von Hörbüchern auswählen. Besonders für kleine Hörbuchlabel wird das immer mehr zur Herausforderung: Wie kann man für Sichtbarkeit für das eigene Produkt sorgen? Wie setzt man sich gegen die großen Marktführer durch? Und was will man heute eigentlich hören? Darauf haben kleinere Hörbuchlabel kreative Antworten gefunden: Sie besetzen Nischen, sprechen ihre Zielgruppen gezielt an und probieren kontinuierlich neue Inhalte und Formate aus.

Auch unter den Gewinnern des Verlagspreises lassen sich einige Hörbuchlabel finden. „Mit dem Deutschen Verlagspreis machen wir die vielen kleinen und unabhängigen Verlage im großen Rampenlicht sichtbar“, sagte Claudia Roth im Rahmen der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner. buchreport stellt drei der prämierten Verlage vor: