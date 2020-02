Hugendubel veranstaltet Disney-Events

Aus den Unternehmen

Hugendubel veranstaltet in Kooperation mit den Verlagen Carlsen und Ravensburger im Februar eine Reihe an Disney-Thementagen. Die Aktionen finden in verschiedenen Hugendubel-Filialen in ganz Deutschland statt. Sie stehen unter dem Motto „Gut gegen Böse“. In den jeweiligen Filialen sind diverse Mitmachaktionen und Spiele geboten.

Die Veranstaltungen finden von 08. Februar bis 07. März jeweils samstags in verschiedenen Hugendubel-Filialen zwischen 11 und 17 Uhr statt. Immer im Mittelpunkt stehen die Prinzessinnen und Bösewichte aus dem Disney-Universum. Bei verschiedenen Aktionen zum Mitmachen bleiben keine Fan-Wünsche offen. Solange der Vorrat reicht, erwartet jeden Besucher eine kleine Überraschung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Wer schon immer „Disney in Concert“ live erleben wollte, hat bei Suchspielen die Chance, Eintrittskarten zu gewinnen. Über die ganze Filiale verteilt sind verschiedene Symbole von unterschiedlichen Prinzessinnen und Bösewichten. In anderen Spielen können die Besucher Lieder aus den Filmen erraten oder sich je nach Vorliebe an die Seite einer Prinzessin oder eines Schurken stellen. Des Weiteren zeichnet zwischen 11 und 14 Uhr ein Karikaturist Porträts, auf denen der Gezeichnete in seinen Lieblingscharakter verwandelt wird. Danach steht von 14 bis 17 Uhr ein professioneller Friseur vor Ort bereit, um allen Teilnehmern nach Wunsch Frisuren aus den Disney-Filmen zu zaubern.

Termine und Orte der Thementage im Überblick

Alle Veranstaltungen der Reihe finden an Samstagen und von 11 bis 17 Uhr statt.

08. Februar in Würzburg

08. Februar in Kiel, Sophienhof

15. Februar in München, Stachus

15. Februar in Berlin, Europa-Center

22. Februar in Frankfurt, Steinweg

22. Februar in Hannover, Bahnhofstraße

29. Februar in Leipzig, Petersstraße

29. Februar in Berlin, Steglitz

07. März in Mainz, Brand