Hugendubel startet wieder große Buchspende Aktion

Aus den Unternehmen

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Sommer initiiert Hugendubel in diesem Jahr erneut eine große Buchspende-

Aktion. Vom 1. September 2023 bis einschließlich 31. Oktober 2023 ruft Hugendubel in Kooperation mit FlixBus und buchspende.org auf, aussortierte Bücher bei einer der über neunzig Hugendubel-Filialen abzugeben. Die Bücher

werden gesammelt und an Buchspende.org weitergeleitet. Als Dankeschön für die Buchspende bei Hugendubel erhalten die TeilnehmerInnen Rabatt-Coupons für ihre nächste Fahrt mit FlixBus und FlixTrain.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit stärken und Gutes tun Es war einmal.. ein volles Bücherregal: Einige Bücher begleiten uns das ganze Leben lang, andere wiederum nur wenige Monate oder Jahre. Wer nicht weiß,

was er mit diesen Büchern anfangen soll, kann ihnen durch die Bücherspende-Aktion ein längeres Leben geben, und damit gleichzeitig einen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten.

„Es ist großartig, dass wir im vergangenen Jahr über den Aufruf zur Buchspende viele Menschen motivieren konnten, nachhaltig zu denken und gleichzeitig sozial zu handeln. Wir freuen uns, dass wir die Arbeit von buchspende.org durch die

diesjährige Aktion wieder unterstützen können, und dass FlixBus mit dazu beitragen möchte, einen Anreiz für nachhaltiges Bewusstsein zu schaffen.“

Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin Hugendubel. „Wir treiben mit Flix aktiv die Mobilitätswende voran und möchten Menschen zu einer nachhaltigen Lebensweise inspirieren. Bei der Buchspende-Aktion von Hugendubel leisten wir gerne unseren Beitrag, um auch in diesem Bereich nachhaltiges Handeln zu fördern,“ sagt André Schwämmlein, CEO und Mitgründer von Flix.

Die Abgabemenge der Bücher in jeder Filiale beträgt zwischen ein bis maximal fünf Exemplaren pro Person. Im Tausch gegen ein bis zu fünf Bücher erhält der Kunde einen 15% Rabatt Coupon, der für FlixBus weltweit oder für FlixTrain

innerhalb Deutschlands eingelöst werden kann.

So funktioniert‘s

Wer seine Bücher in einer der Hugendubel-Filialen abgeben möchte, muss nicht erst schauen, welches Genre in seinem Buchregal schlummert. Jedes Buch ist willkommen, vorausgesetzt es befindet sich in einem guten Zustand. Guter

Gradmesser hierfür ist oft das eigene Urteilsvermögen: Würde ich dieses Buch auch noch von jemandem als Geschenk annehmen? Wo finde ich die Filiale in meiner Nähe? Im Hugendubel Onlineshop befindet sich im oberen linken Bereich der Punkt „Meine Filiale“. Hier lässt sich anhand der PLZ die Wunschfiliale auswählen.

Die Buchspende-Aktion von Hugendubel, FlixBus und buchspende.org knüpft an die Initiative von Hugendubel im Vorjahr an. 2022 wurden 90.000 gespendete Bücher an Buchspende.org zum Verkauf an deren angeschlossene, inklusiv

organisierte Cafés weitergegeben. Aus den dortigen Verkaufserlösen wurden weitere inklusive Projekte finanziert und in Arbeitsplätze für Menschen, die mit einer Behinderung leben, investiert.

Teilnahmebedingungen für den Rabatt-Coupon

Die Coupons gelten für den Einlöse- und Reisezeitraum 01. September 2023 bis einschließlich 31. Januar 2024. Sie sind innerhalb eines Buchungsprozesses auf der Flixbus-Website und in der Flixbus-App einlösbar. Fahrten von 20.12.2023

bis 03.01.2024 sind von der Aktion ausgeschlossen. Umtausch, Erstattung, Barauszahlung und entgeltliche Weitergabe sind ausgeschlossen. Weitere Infos finden Sie auf hugendubel.de/flixbus.