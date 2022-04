Sales Award 2021: Die Nominierten stehen fest

Aus den Unternehmen

Im Rahmer einer digitalen Sitzung hat die zwölfköpfige SALES AWARD-Jury über die insgesamt 90 eingereichten Bewerbungen diskutiert, abgestimmt und entschieden. Nun stehen die Nominierten in den Kategorien Sortiment und Verlag fest:

Hauptpreis Sortiment:

Hugendubel dafür, aus der Pandemie das Beste herausgeholt zu haben: erfolgreiche Digitalisierung der Veranstaltungen, Initiierung von Online-Festivals und digitalen Beratungsformaten, Ausbau des Hugendubel-Podcasts

dafür, aus der Pandemie das Beste herausgeholt zu haben: erfolgreiche Digitalisierung der Veranstaltungen, Initiierung von Online-Festivals und digitalen Beratungsformaten, Ausbau des Hugendubel-Podcasts Reuffel für die erfolgreiche Erschließung neuer Zielgruppen und die Neubelebung der regionalen Filialen unter neuer Geschäftsführung

für die erfolgreiche Erschließung neuer Zielgruppen und die Neubelebung der regionalen Filialen unter neuer Geschäftsführung Die Buchhandlung Viel Glück mit die Bücher dafür, dass hier die thematische Vielfalt und Qualität des unabhängigen Verlegens in Deutschland gezeigt wird



Hauptpreis Verlag:

Heyne Verlag für seine innovative Presse- und Marketingkampagne rund um die Neuerscheinung „Mercury in München“ von Nicola Bardola

für seine innovative Presse- und Marketingkampagne rund um die Neuerscheinung „Mercury in München“ von Nicola Bardola Trabanten Verlag für den einzigartigen Entstehungsprozess und Vertriebsweg ihres Projekts #Lockdownlyrik

für den einzigartigen Entstehungsprozess und Vertriebsweg ihres Projekts #Lockdownlyrik Verlag handgeschrieben für die Gründung dieses Indie-Verlags, der nachhaltig produzierte Bücher und Papeterie veröffentlicht

Wer in diesen beiden Kategorien das Rennen macht, entscheidet sich nach Absage der diesjährigen Leipziger Buchmesse nun auf der Frankfurter Buchmesse (19.- 23. Oktober 2022). Einzelheiten hierzu werden noch bekannt gegeben.

In Sachen Innovationspreis hat sich die Jury indes schon festgelegt. In dieser Kategorie geht der SALES AWARD 2021 an Bookwire für die NFT Plattform „Creatokia“. Denn – so heißt es von Seiten der Jury – „Creatokia ist wahrscheinlich aktuell an Innovationskraft in unserer Branche nicht zu überbieten“. Der Innovationspreis wird ebenfalls in Frankfurt verliehen.

Die Jury des diesjährigen SALES AWARD bestand aus diesen prominenten Branchenvertreter*innen: Angelika Siebrands (eBuch), Dr. Klaus Beckschulte (Börsenverein Landesverband Bayern), Antje Buhl (Verlagsgruppe Droemer Knaur), Stephanie Lange (Vertriebsberatung & Coaching), Sarah Orlandi (Hugendubel), Klaus Kluge (Werkside), Bertram Pfister (Libri), Thilo Schmid (Oetinger Verlagsgruppe), Anna Morlinghaus (Krumulus Buchhandlung), Sandra Vogel (dtv und Nachwuchssprecherin Börsenverein), Dr. Torsten Casimir (Börsenblatt) und Joachim Kaufmann (Carlsen Verlag).

Ziel des SALES AWARD ist es, herausragende Verkaufsstrategien in der Buchbranche zu prämieren, die sich auf die Wirkung bei Leser*innen und Endkund*innen beziehen, nicht unbedingt auf den quantitativ messbaren Erfolg.