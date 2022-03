erLESEN! Literaturtage im Saarland vom 5. bis 15. Mai 2022

Aus den Unternehmen

Im Rahmen der erLESEN! Literaturtage 2022 vom 5. bis 15 Mai werden Bücher und Autor*innen endlich wieder für ein größeres Publikum vor Ort sichtbar. Die Veranstalter*innen des Festivals freuen sich sehr auf die Begegnungen mit den Leser*innen. Das Programm ist ab sofort online auf www.erlesen-saarland.de zu finden und verspricht ein abwechslungsreiches Lesefestival im gesamten Saarland.

In Saarlouis liest zum Beispiel Edgar Selge aus seinem literarischen Debüt, Alina Bronsky berührt in Illingen mit dem Porträt einer ganz besonderen Ehe und im Juni präsentiert erLESEN! die Kurt Sigel-Lyrikpreisträgerin Sabine Göttel. Literaturinteressierte sollten sich auch diesen Termin notieren und so das Festival-Feeling verlängern. Das junge Publikum und die Leseförderung liegen dem Festival besonders am Herzen, deshalb freuen sich die Veranstalter*innen, dass der magische Vorlesefrisör Danny Beuerbach nach Saarbrücken kommt und auch ein kleines Lesungsprogramm für Schulklassen an Bord (des Theaterschiffes) ist.

NEU: Am ersten Festival-Wochenende findet im Kulturbahnhof in Saarbrücken zum ersten Mal der BÜCHERsalon statt, bei dem ausgewählte Verlage ihre neuen Bücher präsentieren und Interessierte die Menschen hinter den Büchern kennenlernen können.

Eintrittskarten erhalten Interesierte über www.ticket-regional.de oder direkt in den beteiligten Buchhandlungen. Es empfiehlt sich, den Vorverkauf zu nutzen!

Die Veranstalter*innen von erLESEN sind saarländische Buchhandlungen und Verlage gemeinsam mit dem Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Das Organisationsteam bedankt sich herzlich bei den Sponsoren und Kooperationspartnern des Festivals, die ermöglichen, was den saarländischen Buchhandlungen und Verlagen am Herzen liegt: Menschen rund um Bücher zusammenzubringen.

Gesponsert wird das Festival vom Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes, der Gemeinde Illingen, der Stadt Saarlouis und der Agentur zeit:raum. Medienpartner ist SR2 Kulturradio.