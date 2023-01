Holly Blacks Rückkehr ins Elfenreich

Bücher und Autoren

Über zwei Jahre sind vergangen, seit Holly Black ihre Trilogie „The Folk of the Air“ abgeschlossen hat. Heldin der Jugendfantasyreihe, die Blacks deutscher Verlag cbj ab 14 Jahren empfiehlt, ist die junge Sterbliche Jude, die in den drei Bänden „The Cruel Prince“ („Elfenkrone“), „The Wicked King“ („Elfenkönig“) und „The Queen of Nothing“ („Elfenthron“) zur Elfenkönigin aufsteigt.

Jetzt ist Judes jüngerer Bruder Oak Greenbriar an der Reihe, der in zwei Romanen sein ganz eigenes Abenteuer zu bestreiten hat. Der erste Teil liegt jetzt unter dem Titel „The Stolen Heir. A Novel of Elfhame“ vor und erreicht in den beiden englischsprachigen Ausgaben von Hot Key Books und Little, Brown jeweils Platz 1 der Kinder- und Jugendbuchbestsellerlisten in Großbritannien und den USA.

Die deutsche Übersetzung hat cbj unter dem Titel „Elfenerbe. Der gestohlene Thron“ für den 1. März angekündigt. Im Programm des PRH-Verlags liegen neben der Hauptreihe und der avisierten Fortsetzung zwei ergänzende Publikationen vor: der illustrierte Zusatzband „Wie der König von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen“ (2021) sowie die nur als E-Book verfügbare Novelle „Die verlorenen Schwestern“ (2019).

Zuletzt veröffentlichte cbt von Black, die 2003 mit der Kinderspukserie „The Spiderwick Chronicles“ bekannt wurde, im vergangenen Oktober den Vampirthriller „Coldtown. Stadt der Unsterblichkeit“.

Holly Black: The Stolen Heir. A Novel of Elfhame, 368 S.; GB-Ausgabe: Hot Key Books, ISBN 978-1-4714-1072-7; US-Ausgabe: Little, Brown, ISBN 978-0-316-59270-3