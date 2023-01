Englische Ausgaben setzen Verlage unter Druck

Prinz Harry erfreut auch den deutschen Buchhandel mit seinem Erinnerungsband „Reserve“. Die 100.000 in der Startwoche verkauften Bände waren ein willkommenes Konjunkturprogramm. Parallel zur deutschen Ausgabe haben mehr als 15.000 Exemplare der „Spare“-Originalausgaben ihre Käufer gefunden, die britische Ausgabe vor allem im stationären Buchhandel, die amerikanische in Onlineshops.

Die aktuelle „Spare“-Nachfrage unterstreicht den seit letztem Jahr noch einmal massiv ausgeprägten Trend deutscher Buchkäufer, bei populären Romanen und Sachtiteln zur englischsprachigen Ausgabe zu greifen. Colleen Hoover, Alice Oseman und Taylor Jenkins Reid und Ali Hazelwood führen die Liste der Autorinnen an, die im deutschsprachigen Raum auf hohe Absatzzahlen kommen. Die fremdsprachige Lesefertigkeit und -leidenschaft erschwert allerdings den lizenznehmenden deutschen Verlagen die Kalkulation und kostet häufig auch noch deutlich mehr Umsatz als der aktuelle 13%-Importanteil beim Prinz-Harry-Buch. Es ist ein Wettbewerb, bei dem Schnelligkeit eine große Rolle spielt.

Das koreanisches Therapie-Memoir

Martin Setzke verfolgt seit einiger Zeit, wie sich die Nachfrage nach „I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki“ auf dem deutschen Markt hochschaukelt. Anfang Januar hat sich der englischsprachige Titel aus dem Hause Bloomsbury sogar vorübergehend auf dem SPIEGEL-Bestseller-Plakat Sachbuch platziert.