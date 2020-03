Hohe Quarantäne-Einbußen

Welche massiven Auswirkungen die Coronavirus-Pandemie auf den Buchmarkt haben kann, zeigen Zahlen des italienischen Verlegerverbands für Anfang März. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Norden unter Quarantäne gestanden, die am 9. März auf das ganze Land ausgeweitet wurde:

Laut Assoziazione Italiana Editori (AIE) fiel der Umsatz mit Büchern in der ersten Märzwoche landesweit um 25%.

fiel der Umsatz mit Büchern in der ersten Märzwoche landesweit um 25%. In den italienischen Quarantäne-Regionen Lombardei, Venetien und Emilia-Romagna im Norden haben Buchhändler Rückgänge von 50% und teils noch darüber gemeldet.

AIE hat sich mittlerweile in einem von über 200 Verlegern unterschriebenen offenen Brief an die Ministerien für Wirtschaft und Kultur gewandt und bittet den ...