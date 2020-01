HDE: Appell zur »Rettung der Innenstädte«

City 21 – Zukunft des Handels, Handel

Viele Innenstädte leiden unter sinkender Kundenfrequenz und zunehmender Verödung, klagt der Handelsverband Deutschland (HDE). In einem Brief an Bundesminister Horst Seehofer stellt er 11 zentrale Forderungen zur „Rettung der Innenstädte“.

„Die Politik muss jetzt die Weichen richtig stellen, um den Handel in der gesamten Fläche als Innenstadt- und Heimatpfleger zu erhalten“, so Genth. Vor allem mittelständische Handelsunternehmen berichten laut HDE seit Jahren, dass immer weniger Kunden den Weg in die Innenstädte finden. Die Folge-Probleme zeigen Zahlen des Handelsforschungsinstituts IFH Köln: In den letzten 5 Jahren hat sich die Zahl der Standorte im deutschen Einzelhandel um rund 29.000 verringert.

„Die Politik muss jetzt die Weichen richtig stellen, um den Handel in der gesamten Fläche als Innenstadt- und Heimatpfleger zu erhalten“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in seinem Brief an den Bundesinnenminister. „Die Probleme der Händler bringen ganze Innenstädte ins Wanken. Wo der Handel stirbt, sterben Stadtzentren und Dorfgemeinschaften.“ Weiter heißt es in dem Schreiben: „Wenn vitale und attraktive Stadtzentren ein gesellschaftlicher Wert für unser Gemeinwesen sind, dann müssen auch alle Beteiligten an einem Strang ziehen, um die Innenstädte zu erhalten. Der Handel braucht die richtigen Rahmenbedingungen, um seine zentrale Aufgabe als Versorger der Bevölkerung und Frequenzbringer der Stadtzentren weiterhin erfolgreich erfüllen zu können.“

In seinem Appell macht der HDE deshalb die für den Handel entscheidenden Handlungsfelder deutlich: