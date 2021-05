Handels-Studie: Online-Marktplätze wachsen stark

Einzelhandel

Dass sich das Geschäft vieler Einzelhändler, auch vieler Buchhändler, während der Corona-Pandemie in Richtung Online verschoben hat, ist wahrlich kein Geheimnis mehr. Der aktuelle Handelsmonitor des Handelsverband Deutschland (HDE) bestätigt das mit ahlen.

Die Click&Collect-Lösungen aben im Jahr 2020 einen Anteil von immerhin 6% am gesamten Online-Umsatz erhalten, rund 4,6 Mrd Euro machte das aus. Elektroartikel und Mode trugen am meisten dazu bei. Interessant ist, dass knapp 60% der Kunden Click&Collect auch nach dem Ende der Einschränkungen im Einzelhandel weiter nutzen will.