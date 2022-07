Grande Boucle im Blick

Bücher und Autoren, Handel, Verlage

Die Tour de France, auch Grande Boucle genannt, ist zurzeit in vollem Gange und begeistert nicht nur Radsportfans. Am Sonntag wird feststehen, wer in diesem Jahr das bekannteste und bedeutendste Straßenradrennen der Welt gewonnen hat. Dann überqueren die Fahrer die Ziellinie am Ende der Champs Elysées in Paris.

Bis dahin bleibt für den Buchhandel Zeit, den großen Informationsbedarf rund um die Tour de France zu decken. Einen Blick hinter die Kulissen der „Grande Boucle“ bieten etwa die Sportjournalisten Karsten Migels und Jürgen Löhle, die in „Zum Teufel mit der flamme rouge“ (Delius Klasing) über ihre Erlebnisse mit Tour-de-France-Fahrern und Teamchefs berichten. Außerdem neu erschienen: Bücher von und über deutsche Radsportler, die Tourgeschichte geschrieben haben. Über den bislang einzigen deutschen Gewinner der Tour de France, Jan Ullrich, erzählt Sebastian Moll in „Ulle“ (Delius Klasing) die „Geschichte eines tragischen Helden“.