Isabel Allende: SPIEGEL-Bestseller zum Geburtstag

40 Jahre ist es her, dass Isabel Allende mit ihrem Debütroman „Das Geisterhaus“ einen Welterfolg landete. Heute gilt die chilenische Schriftstellerin als eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. In Deutschland hat sie eine treue Leserschaft, insgesamt 10 Mio Exemplare ihrer Bücher wurden hierzulande laut Suhrkamp verkauft. Davon entfallen allein 2,3 Mio Exemplare auf ihren Erstling, der 1993 auch verfilmt wurde.

Zum 80. Geburtstag der Autorin am 2. August hat Suhrkamp die Familiensaga in einer Jubiläumsausgabe neu aufgelegt, im Fokus steht jedoch ihr neuer Roman „Violeta“, den der Verlag als Spitzentitel in einer Startauflage von 70.000 Exemplaren in den Handel gebracht hat.

Allendes 26. Roman handelt von einer Frau, deren Leben ein ganzes Jahrhundert umspannt: 1920 als jüngste Schwester von fünf übermütigen Brüdern geboren, erlebt Violeta del Valle Aufruhr und Umwälzungen ihrer Zeit, die Verwüstung der südamerikanischen Heimat durch die Spanische Grippe und später durch die Weltwirtschaftskrise. Allendes erzählerischer Kniff ist dabei, dass ihre Protagonistin den Leserinnen und Lesern selbst ihr Leben erzählt: In Form eines langen Briefes, den sie am Ende ihrer Tage ihrem Enkel schreibt.

Damit ist Allende wieder ein SPIEGEL-Bestseller gelungen: Obwohl offiziell erst mit Erstverkaufstag am 18. Juli im Markt, haben Vorabverkäufe in der vergangenen Woche „Violeta“ auf Platz 15 ins Ranking einsteigen lassen. Mit dem jetzt begonnenen Verkauf in der Breite dürfte es im Ranking noch weiter nach oben gehen.

