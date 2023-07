GfK will europäisches Consumer-Panel-Geschäft an YouGov verkaufen

Markt, Marktforschung

Der Marktforscher GfK will sein europäisches Consumer-Panel-Geschäft (GfK CP) an YouGov verkaufen. Der Verkauf soll den Weg für die Fusion mit dem US-Marktforscher Nielsen IQ (NIQ) ebnen. Sowohl GfK als auch Nielsen sind in der Buchmarktforschung aktiv.

Wenige Tage zuvor hatte die Europäische Kommission den Zusammenschluss von Nielsen IQ und GfK genehmigt, allerdings unter der Bedingung, dass das Consumer-Panel-Geschäft von GfK an einen unabhängigen Dritten gehen müsse.

Der Käufer YouGov ist ein internationaler Konzern für Online-Marktforschung und Analysetechnologie mit Hauptsitz in Großbritannien. „Nach sorgfältiger Abwägung aller Optionen und mit Zustimmung unserer Aktionäre haben wir uns zu dieser Lösung entschlossen, um den Zusammenschluss von NIQ und GfK voranzubringen“, erklärt GfK-Interim-CEO und CFO Lars Nordmark.