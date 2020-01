Florian Kind kommt zum Schöffling Verlag

Aus den Unternehmen

Florian Kind betreut seit dem 01.01.20 den Bereich Lesungen und Veranstaltungen bei Schöffling & Co in Frankfurt am Main. Dort tritt er die Nachfolge von Christian Dinger an, der seinerseits zum Hessischen Literaturforum gewechselt ist. Kind ist vormals schon als Praktikant im Verlag tätig gewesen und stößt somit als nicht gänzlich unbekannte Verstärkung zum Team.

Der 31-Jährige studierte Germanistik und Geschichte in Konstanz, Triest und Frankfurt am Main, wo er zudem das Fortbildungsprogramm Buch und Medienpraxis (2017) absolvierte. Nach Praktika und freiberuflicher Mitarbeit bei der Veranstaltungs- und Textagentur Kulturperle und im Literaturreferat des Kulturamts Frankfurt am Main (2018), war er zuletzt als Volontär in den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Lesungen im Hamburger Hoffmann und Campe Verlag beschäftigt.«