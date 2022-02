Rebecca Ross schreibt Fantasy für Erwachsene

Bücher und Autoren

Rebecca Ross war bisher im Young-Adult-Bereich zuhause. Jetzt wagt die Britin den Schritt in die Erwachsenenliteratur und landet damit direkt einen Bestseller: „A River Enchanted“ (HarperVoyager) steigt in dieser Woche auf Platz 1 ins britische Bestseller-Ranking ein.

„A River Enchanted“ ist der Auftakt der neuen Fantasy-Dilogie „Elements of Cadence“. Das Fantasy-Genre ist der Autorin nicht fremd: Auch ihre bisherigen Romane „The Queen‘s Rising“, „The Queen‘s Resistance“, „Sisters of Sword & Song“ (alle erschienen bei HarperTeen) und „Dreams Lie Beneath“ (Quill Tree Books) entstammen diesem Genre. Ihr neuestes Werk unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt: Es ist deutlich düsterer und richtet sich an ein erwachseneres Publikum als ihre ersten 4 Romane.

„A River Enchanted“ spielt auf der magischen Insel Cadence. Dort wurden mehrere junge Mädchen von düsteren Geistern entführt. Adaira, die „Erbin des Ostens“, weiß, dass die Geister nur auf die Musik eines Barden antworten würden. Und der einzige Barde, der diese Fähigkeit besitzt, ist ihr Erzfeind Jack Tamerlaine. Nur gemeinsam können sie die verschwundenen Mädchen retten und die Geheimnisse der magischen Insel aufdecken.

In Deutschland sind bisher 2 Bücher von Rebecca Ross erschienen: Der Carlsen Verlag veröffentlichte zwischen 2018 und 2019 die Romane „Die fünf Gaben“ und „Der Thron des Nordens“. Beide sind heute nur noch im E-Book- und im Audio-Format erhältlich. Eine Übersetzung von „A River Enchanted“ ist bisher nicht angekündigt.