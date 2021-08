Familien entdecken Spieleklassiker wieder neu

Markt, Verlage

Analoge Spiele erleben dank Lockdown großen Zulauf. Wie die Lage im Markt ist, verraten Spielehersteller in einer Umfrage.

Walter Scholz

Editor bei Zoch, Teil der Firmengruppe Simba Dickie Group, die 2020 mit 2950 Mitarbeitern einen Umsatz von 715 Mio Euro erzielte.

Trends: Kinderspiele wurden sehr stark nachgefragt. Hinsichtlich der Spielgenres gab es in unserem Spieleprogramm keine auffälligen Schwerpunkte.

Erfahrungen: Weil viele Menschen mehr Zeit zu Hause und in der eigenen Familie verbrachten, wurden Gesellschaftsspiele überdurchschnittlich hoch nachgefragt. Der Fokus liegt dabei nicht unbedingt auf einem bestimmten Spielgenre, sondern verstärkt auf bereits bekannten Spielen. Demgegenüber waren Neuheiten – speziell auch wegen der entfallenen Publikumsmessen und Spieleevents – dem Publikum weitaus schwieriger bekanntzumachen.

Topseller: Besonders erfolgreich sind unsere Kinderspiel-Klassiker „Zicke Zacke Hühnerkacke“, „Da ist der Wurm drin“ und „Spinderella“, die alle mit dem Preis „Kinderspiel des Jahres“ ausgezeichnet wurden.

Vielversprechende Artikel: Die Reihe unserer Young & Wild-Mitbringspiele ist ebenfalls sehr erfolgreich – auch international. Top-Titel sind hier „Geistesblitz“ und „Heckmeck am Bratwurmeck“. Dank ihrer platzsparenden Buchgröße lassen sich diese Spiele auch im Buchhandel, zum Beispiel als Turm gestapelt, sehr einfach, platzsparend und schön präsentieren. Auch kommunikative, interaktive Aktionsspiele wie „Vollpfosten“, „In Windes Eule“ oder „Flotter Otter“ sind sehr gut geeignet für den Buchhandel. Ein sehr starker Titel ist darüber hinaus das Schatzsuchspiel Tobago mit der Erweiterung Volcano.

Ausblick: Die Ungewissheit der weiteren Pandemie-­Entwicklung lässt kaum Aussagen zu. Wenn wieder verstärkt andere interaktive Tätigkeiten möglich sind und Treffpunkte zur Verfügung stehen, wird das Spielen insgesamt nachlassen. Wir denken aber auch, dass viele Menschen in den letzten 16 Monaten das Spielen für sich entdeckt haben, sodass wir Jung und Alt weiterhin beste und originellste spielerische Unterhaltung bieten. Auch hier betrachten wir nicht Trends, denen es zu folgen gilt, sondern wollen viele Menschen mit Originalität und Einzigartigkeit für Zoch-Spiele begeistern.

Axel Kaldenhoven

Geschäftsführer Schmidt Spiele. Mit rund 40 Mitarbeitern in Berlin erzielte Schmidt im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 63 Mio Euro. Das Unternehmen hält nach eigenen Angaben einen Marktanteil von 9,3% bei Spielen und 15,4% am Puzzlemarkt in Deutschland.

Trends: Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach Spielen und Puzzles allgemein stark gestiegen. Neben den bereits erwähnten Brettspielklassikern erfreuen sich auch Rätsel- und Escape-Games, aber auch Roll-&-Write-Spiele einer steigenden Beliebtheit. Letztere sind sicherlich auch deswegen so beliebt, weil sie auch die Möglichkeit einer Solovariante bieten und daher keine große Spielgruppe benötigt wird.

Erfahrungen: Brettspiele erfreuen sich bereits seit vielen Jahren einer steigenden Beliebtheit, dennoch lässt sich feststellen, dass die Pandemie mit den damit verbundenen Lockdowns die Spielfreude nochmals verstärkt hat und auch solche Menschen ihre Begeisterung für Brett-, Karten- und Würfelspiele entdeckt haben, die zuvor wenig oder gar keine Berührungspunkte damit hatten. Andere sind stattdessen noch experimentierfreudiger geworden und haben sich neuen Genres angenommen.

Topseller: Hoch im Kurs stehen aktuell Klassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“ oder auch „Kniffel“, die Jung und Alt an den Spieltisch locken. Um hier für Abwechslung und Spannung zu sorgen, bieten wir bereits zahlreiche Erweiterungen und Variationen, die ebenfalls sehr gefragt sind – so zum Beispiel bei dem rasanten Kartenspiel Ligretto, das es mittlerweile auch schon als Brett- und Würfelspiel gibt.

Vielversprechende Artikel: Puzzles erleben aktuell wieder ein echtes Revival – und das über alle Generationen hinweg. Wir bieten hier ein sehr breites Sortiment an Kinder- und Erwachsenenpuzzles, welches wir kontinuierlich erweitern und welches daher für jeden Typ das passende Motiv bereithält.

Ausblick: Die Spiele- und Spielwarenbranche ist über die Jahrzehnte betrachtet sehr stabil, vor allem in Deutschland. In kaum einem anderen Land sind Gesellschaftsspiele so beliebt wie hier. Da das Interesse und die Freude an Brettspielen dauerhaft hoch ist, blicken wir den kommenden Monaten sehr positiv entgegen. Mit den aktuellen Neuheiten von Schmidt Spiele, die wir in wenigen Wochen präsentieren werden, planen wir das angestrebte Wachstum für die Bereiche Spiele und Puzzles auch in 2021 zu erreichen.

Hermann Hutter

Geschäftsführer bei Hutter Trade, Vorsitzender des Branchenverbandes Spieleverlage. Mit 20 Mitarbeitern kümmert sich Hutter um die Brettspielentwicklung, Umsetzung und Vertrieb. Das Gesamtunternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter, u.a. im Buchhandel und Lifestyle-Handel, und erwirtschaftet einen „unteren zweistelligen Millionen-Umsatz“ im Jahr.

Trends: In der Pandemiephase sind natürlich Spiele, die für eine kleinere Mitspieleranzahl geeignet sind, mehr gefragt gewesen, als Spiele für große Gruppen. Pokerspiele waren z.B. schwieriger, da größere Gruppen kaum zusammen spielen konnten. Als Erstes wurden verstärkt bekannte Klassiker gekauft, aber gerade in der zweiten Welle stieg das Interesse nach innovativen, neuen Spielen stark an, da die oft schon im Haushalt vorhandenen bewährten Spiele durchgespielt waren und jeder Lust auf Neues hatte. Themen, die zum Träumen oder entferntere Gegenden beinhalteten, wurden besonders gerne gespielt, nachdem Reisen stark eingeschränkt war. Insbesondere im Puzzle-Sektor waren Landschaftsmotive besonders beliebt, die einem wenigstens hier einen kleinen gedanklichen Ausflug erlaubt haben.

Erfahrungen: In der Pandemie waren viele Familien zuhause und haben Möglichkeiten zur Beschäftigung gesucht. Dabei wurde das Medium „Brettspiele“ von vielen neu oder wieder entdeckt. Dementsprechend konnten wir eine deutliche Steigerung in der Nachfrage an Spielen erleben. Darüber hinaus hat der Puzzle-Bereich enorm zugenommen, da die Solitärbeschäftigung stark nachgefragt wurde.

Topseller: Das Geografiespiel „Terra“ ist seit vielen Jahren national als auch international ein Dauerbrenner. Besonders an dem Spiel ist, dass man nicht die genaue Antwort kennen muss, sondern sich auch an den Antworten der Mitspieler orientieren kann und abschätzen darf. Das macht den Einstieg wesentlich einfacher und nimmt die große Hürde „ich weiß das nicht!“.

Im Bereich Kommunikation verkaufen sich die Spiele aus der Reihe „Haste Worte“ sehr gut. Die Herausforderung, Begriffe innerhalb einer knappen Zeit möglichst kreativ zu nennen, ist ein großer Ansporn und funktioniert in den unterschiedlichsten Konstellationen. Aufgrund des großen Erfolgs führen wir mittlerweile 5 verschiedene Titel in unterschiedlichen Ausführungen, wie als Würfel- oder Kartenspiel.

Der Titel „What Do You Meme?“ polarisiert da schon eher, hat sich aber in den USA millionenfach verkauft. In Deutschland haben wir bereits viele Auflagen umgesetzt und sind vom riesigen Erfolg begeistert.

Vielversprechende Artikel: Unsere Logik- und LifestyleSpiele passen perfekt in den Buchhandel, sind schnell ­erklärt und treffen auf eine breite Zielgruppe. Im Lifestyle-Bereich punkten wir derzeit mit zwei tollen Neuheiten: Das Spiel „Cup of Therapy“ kommt aus Finnland und setzt darauf, spielerisch über Emotionen zu reden. „Espresso Doppio“ verbindet Logik und Lifestyle perfekt miteinander. Das Spiel ist mit drei echten Espresso­tassen-Sets ausgestattet, die durch Aufgabenkarten unterschiedlich miteinander kombiniert werden müssen.

Ausblick: Wir erleben große Nachfrage nach Kommunikationsspielen, gerne tauschen sich die Spieler aus und fordern sich gegenseitig mit ihrem Wissen und Fähigkeiten heraus. Das können Quizspiele sein oder themenbasierte Spiele. Trotz Pandemie haben Partyspiele und Spiele für die Altersgruppe 15 bis 35 einen großen Zulauf und wachsen stark, wie typische Erwachsenenspiele. Beliebt sind auch Ein- oder Zweipersonenspiele. Durch die Kontaktbeschränkungen haben viele Menschen sich alleine beschäftigt und zum Beispiel Freude an Logik/Brainteaser-Spielen gefunden oder sind als Paar auf Spielereise gegangen. Wir gehen davon aus, dass diese Spieletrends anhalten und die positiven Erfahrungen mit Spielen in der Coronazeit anhalten und eine Steilvorlage für die Spielbranche für die nächsten Jahre ist.

Heinrich Hüntelmann

Head of Global Public Relations bei Ravensburger. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 2300 Mitarbeiter und hat in 2020 einen Gesamtumsatz von rund 632 Mio Euro erzielt – und ein Umsatzwachstum von über 20%.

Trends: Die Nachfrage während der Pandemie stieg für eine Vielzahl an Titeln quer über alle unsere Produkt­kategorien hinweg, von den Spielen über Puzzles bis zu den Büchern. Corona-Zeit erwies sich auch klar als Lesezeit: Eltern suchten während des Lockdowns, der ein Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung war, Produkte zur sinnvollen Beschäftigung ihrer Kinder. So legten Ravensburger-Bücher für Erstleser, Sachbücher wie die Reihe „Wieso? Weshalb? Warum?“ und „Guinness World Records 2021“ sowie Bücher und Spiele für den „tiptoi“-Stift insgesamt um 17% zu. Gerade „tiptoi“ erzielte im 10. Jubiläumsjahr einen Wachstumsschub durch Bücher zu Vorschulthemen und durch die WLAN-Edition des Stifts. Zweistellig stieg auch der Verkauf der Kinder- und Jugendliteratur. Leser ab 14 Jahren griffen gerne zu Titeln wie „Kiss me twice“ von der Bestseller-Autorin Stella Tack.

Erfahrungen: Mehr Zeit für die Familie sorgt für Wachstumsschub bei Ravensburger – in der Familie oder allein. Im vergangenen Jahr wurde mehr Zeit fürs Spielen, Lesen und zur Entspannung genutzt. Das sorgte für eine erhöhte Nachfrage nach Ravensburger-Produkten und damit für einen Wachstumsschub der Gruppe in allen Produktkategorien und Märkten.

Topseller: Die größte Ravensburger Produkt-Kategorie „Games“ wuchs 2020 um 22% im Vergleich zum Vorjahr. Einer der Topseller in dieser Kategorie waren die Produktfamilien und Klassiker „Das verrückte Labyrinth“ mit 1,2 Mio und „Memory“ mit über 2 Mio verkauften Spielen. Der Absatz der Denk- und Logikspiele der Marke „ThinkFun“ steigerte sich um über 33%. Der Bestseller war hier mit insgesamt über 475.000 verkauften Exemplaren das Spiel „Gravity Maze“. Diese Zahlen beziehen sich auf den internationalen Absatz.

Vielversprechende Artikel: Spieleklassiker, Kinderbücher, „tiptoi“-Produkte, die Kugelbahn „GraviTrax“ sowie Denk- und Logikspiele von „ThinkFun“ waren 2020 besonders gefragt. Auch die Puzzles gewannen nochmals weltweit an Beliebtheit. 28 Mio Puzzles gingen von Ravensburg aus in über 70 Länder.

Ausblick: Vorhersagen sind in bewegten Pandemie-Zeiten kaum verlässlich zu treffen.